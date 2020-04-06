Во всех районах города зарычат фрезы, по улицам заснуют грузовики с полными кузовами асфальтобетонной смеси, мерно заворчат асфальтоукладчики, а глаз прохожих в больших количествах начнут радовать яркие по-весеннему оранжевые жилетки суровых дорожников. О текущих и предстоящих работах сообщил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Он отметил, что сегодня на трассах Хабаровска продолжается заливка трещин. В этих работах задействованы шесть бригад, которые трудятся во всех районах города.

«На президентские каникулы наши работники не ушли, так как предприятия отрасли не подпадают под указ президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Заливку трещин битумом мы начали еще во второй декаде марта. Всего за полмесяца с небольшим нам предстоит обработать таким способом 100 километров метров проезжей части. На это из городского бюджета выделено 3 миллиона рублей. На сегодняшний день с этой задачей мы уже почти справились и готовы приступить к реализации еще одного обширного этапа дорожных работ – к их ямочному ремонту», — сообщил Дмитрий Панащатенко.

По его словам, погода вполне этому благоприятствует, поэтому «отмашку» на старт дорожные строители могут получить в ближайшие дни – к этому они полностью готовы.

«На этой неделе запустим процесс, начнем ямочный ремонт дорог горячим асфальтобетоном. Запланировано пройти им более 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Стоимость работ составит 23 миллиона рублей», — рассказал Дмитрий Панащатенко.

Также он отметил, что муниципальные асфальтобетонные заводы уже готовы отгружать для этого свою раскаленную до 150°C продукцию.