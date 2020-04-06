Каждый из садиков рассчитан на 150 малышей, поэтому присмотром в них в общей сложности можно будет обеспечить 600 маленьких хабаровчан, однако провести время с воспитателями пришли пока только шесть мальчишек и девчонок. Возможно, уже завтра их число значительно возрастет: родительские звонки в муниципальное профильное управление не смолкают. О происходящем рассказала и.о.начальника городского управления образования Татьяна Матвеенкова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Она сообщила, что, согласно президентскому указу, при необходимости органы исполнительной власти могут обратиться в правительство Российской Федерации с предложениями по поводу того, какие организации могут продолжать осуществлять свою деятельность, а какие – должны прекратить.

«Все детские сады Хабаровска ввиду пандемии COVID-19 закрыты, однако в минувшую пятницу мы вышли к министерству образования и науки правительства Хабаровского края с предложением о том, чтобы оставить в рабочем состоянии четыре дежурные группы в хабаровских садиках. Губернатор принял решение, которым закрепил создание при четырех детсадах нашего города групп, готовых принять детей, чьи родители заняты на непрерывных производствах или на предприятиях системы жизнеобеспечения города», — сказала она.

Сейчас малышей ждут: в Центральном районе – в детском саду №184 по улице Служебной,9; В Южном микрорайоне – в дошкольном образовательном учреждении №163 по улице Краснореченской,50; в Северном микрорайоне — в ДОУ №20 по улице Шелеста,75а; в Железнодорожном районе группа сформирована в садике №196 по улице Георгиевской, 35.

«Работу с детьми в каждой из четырех групп осуществляют по одному врачу, воспитателю, нянечке, повару и уборщице, которая отвечает за тщательную санобработку помещений. Самая «многочисленная» группа сегодня – в 163-м детсаду на улице Краснореченской: там находятся четверо из шести ребят. В Центральном районе родители в садик пока никого еще не привели», — сообщила Татьяна Матвеенкова.

Она также пояснила, что для посещения ребенком дежурной группы родители (если их предприятия и организации не ушли на президентские выходные и сотрудники продолжают работу), должны представить справки со своих рабочих мест, в которых их работодатели должны указать, что предъявитель документа в настоящее время исполняет свои служебные обязанности и не освобожден от работы по указу президента страны от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Также родители должны представить справку о том, что малыш не был в контакте с инфекцией из любой муниципальной полклиники.

«Что касается медсправок. Если ребенок посетил свой садик в последний раз 27 марта (когда вся страна ушла на вынужденные выходные), то такую справку мы с родителей не требуем, так как еще не истек срок разрешенного непосещения ребенком садика без медицинского документа. А вот на детей, которые перестали посещать садики еще до 27 марта, такие бумаги нужно предъявлять обязательно. Впрочем, одним только справкам мы не доверяем: все дети проходят обязательные утренние фильтры в самих садиках, так что ни один воспитанник, имеющий какие-либо отклонения в самочувствии, в группу допущен не будет», — подчеркнула Татьяна Матвеенкова.

«При большом наплыве малышей мы сможем открыть в вышеперечисленных садиках не по одной группе, как сейчас, а запустить работу этих учреждений в полном объеме. Персонал этому готов: все сотрудники, которые не заняты работой в дежурных группах, трудятся удаленно и могут встать в строй в любой момент», — резюмировала она.

Напомним, что в городе продолжает работу телефонная «горячая линия», по которой горожане могут узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. В будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00. На вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений – по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – по телефону 55-68-12.