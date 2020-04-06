Юристы напоминают хабаровчанам о необходимости неукоснительного соблюдения буквы закона. Как уже ранее неоднократно сообщалось, в нашей стране в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции введены ограничительные мероприятия. За нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, мероприятий предусмотрена и ужесточена административная и уголовная ответственность. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) введена и действует с 01 апреля 2020 года новая статья 20.61, предусматривающая ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Санкция предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 1000 до 30000 руб.;

— на должностных лиц от 10000 до 50000 тыс. руб.;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30000 тыс. до 50000 руб.;

— на юридических лиц от 10000 до 300000 руб.

В случае, если вышеуказанные действия повлекут причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение вышеуказанного административного правонарушения, это повлечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 15000 до 50000 руб.;

— на должностных лиц от 300000 до 500000 руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 500000 до 1000000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

— на юридических лиц от 500000 до 1000000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, за нарушение мер действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и мероприятий, либо невыполнение законного предписания или требования органа (должностного лица), осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий предусматривается ответственность в виде административного штрафа:

— на граждан в размере от 15000 до 40000 руб.;

— на должностных лиц от 50000 до 150000 руб.;

— на юридических лиц от 200000 до 500000 руб. или административное приостановление деятельности.

Нормами Уголовного кодекса РФ предусматривается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, в виде штрафа от 500 000 до 700 000 руб., либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы, а, в случае, если действия приведут к смерти человека, штрафа в размере от 1000000 до 2000000 руб. или ограничение свободы от 2 до 4 лет.

За распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях фейковой информации предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 30000 до 400000 руб., на должностных лиц от 60000 до 200000 руб.;

— на юридических лиц от 200000 до 5000000 руб. за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения и др., если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния.

Статья 2071 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. К таким обстоятельствам относится, в том числе, эпидемия. Вышеуказанные деяния наказываются штрафом в размере от 300000 до 700000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Статья 2072 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Данное деяние наказывается штрафом в размере от 700000 до 1500000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если деяние повлечет по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, виновного ждет штраф в размере от 1500000 до 2000000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.