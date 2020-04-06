Четвертая учебная четверть в школах Хабаровского края началась в новом формате. В связи с угрозой распространения коронавируса нового типа образовательным учреждениям рекомендовано перевести учеников 5-11 классов на обучение с применением дистанционных технологий. По данным минобрнауки края, к учебе приступили более 87 тысяч детей. Это почти 60% от общего числа обучающихся.

Каждая школа выстраивает образовательный процесс самостоятельно с учётом имеющихся ресурсов и возможностей в соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ и регионального профильного министерства. Учителя в своей работе используют такие электронные платформы, как «Дневник.ру», «Учи.ру», «Московское электронное обучение», «Российская электронная школа» и другие. Одной из популярных методик дистанционного обучения является технология «перевёрнутого класса». Учителя отправляют школьникам материалы для самостоятельного изучения, снабжая их аудио- и видео-лекциями.

Учащимся начальной школы министерство образования и науки края рекомендовало продлить каникулы до 12 апреля. Однако в пяти муниципалитетах: Верхнебуреинском, Аяно-Майском, Хабаровском им. Полины Осипенко района, а также в Комсомольске-на-Амуре на дистанционное обучение перевели и начальные классы.

— Мы понимаем, что в первые дни будет очень много вопросов от родителей. В связи с этим продолжают работать телефонные «горячие линии». С детьми из малоимущих семей, где не хватает технических возможностей для дистанционного обучения, вопросы прорабатываются индивидуально. Им направлены домашние задания на две недели вперед. Если возникают вопросы, учителя консультируют по телефону, — сообщила и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Дополнительно в министерстве прорабатывают вопрос обеспечения малоимущих семей необходимыми техническими средствами для полноценного участия школьников в образовательном процессе. Рассматривается возможность использования для этого и внебюджетных источников финансирования.