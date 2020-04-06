В городе возобновили работу десятки крупных предприятий. Приостановившие производство по указу президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции», заводы заработали вновь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

4 апреля текущего года вышло постановление правительства Хабаровского края №134-пр, которым предусмотрено внесение изменений в перечень организаций, на которые не распространяется действие вышеупомянутого указа. Такими полномочиями – решать самим, каким предприятиям работать, а каким – нет, глава государства наделил региональные власти. Благодаря этому, перечь местных производств, которые продолжат работу, стал гораздо шире. Об этом рассказал заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта, связи Анатолий Кныш.

Он сообщил, что с сегодняшнего дня на десятках хабаровских заводов, сервисных центров и прочих промпредприятий стартовали первые, после вынужденного простоя, рабочие смены.

«Запустились «Дальэнергомаш», РЭБ флота, «Хабаровский судостроительный завод», «179-й судоремонтный завод», Дальневосточный авиационно-сервисный центр», «Хабаровский радиотехнический завод», завод имени Горького и многие другие. Радостное событие омрачает только то, что они пока не смогут выйти на свои полные мощности: не хватает людей — все работают практически в половинном составе коллектива. Это связано с тем, что в числе их работников – масса людей, чей возраст превышает 65 лет. Так как эти специалисты составляют главную группу риска по заражению коронавирусом, они находятся на домашней самоизоляции и просто не могут быть допущены к работам. Так как все они имеют колоссальный опыт и являются асами в своем деле, нехватка их рук ощущается на предприятиях особенно остро», — отметил Анатолий Кныш.

Также он подчеркнул, что в числе тех, кто вновь открылся после вынужденной дистанционной работы, все 35 почтовых отделении краевой столицы.

«Впрочем, еще не все предприятия связи отказались от «удаленки» — «Ростелеком», к примеру, продолжает общение со своими клиентами только опосредованно», — отметил он.

Напомним, что на сегодняшний день в краевой столице насчитывается более двух тысяч хозяйственных организаций, занимающихся производственными видами деятельности. Большинство из них с 30 марта по 3 апреля 2020 года либо частично приостановили свою работу, либо продолжали ее в усеченном режиме (там, где было невозможно остановить непрерывный технологический процесс). В полном объеме производство шло лишь на фабриках и заводах, выпускающих продукцию или ведущих деятельность, от которой зависит жизнеобеспечение хабаровчан. Пусть постепенно, но все возвращается на круги своя.