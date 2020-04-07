Закончился первый квартал 2020 года, период которого совпал с распространением коронавируса в России и повышением курса доллара США. Автомобильный портал «Дром» выяснил каким образом отразились эти события на автомобильном рынке. Аналитики изучили базу из более 1 млн объявлений, сравнили цены 1 квартала 2020 года и 2019 года, а также поведение пользователей сайта.

Новые машины продолжают дорожать, а средняя цена в объявлениях на подержанные — падать. Однако покупатель в Хабаровском крае не спешит за подешевевшими авто, напротив хорошо видно, что активнее стали покупать машины с относительно высокой ценой. Автолюбители таким образом хотят защитить свои накопления, побыстрее вложив деньги в существенную покупку.

Цены на дилерские автомобили 2020 года продолжают расти. Например, Renault Logan за год подорожал на 18%, Mitsubishi Outlander 15%, Toyota RAV4 12%, Kia Rio 7%, Skoda Octavia на 6%. При этом, за последние полтора месяца стоимость автомобилей 2019 года выпуска ощутимо снизилась. В среднем они продаются со скидкой 203 тысячи рублей к первоначальной цене.

На последней неделе марта средняя цена подержанных автомобилей на Дроме начала снижаться после скачка доллара, причем вне зависимости от года выпуска машины. Но резкого падения цен в Хабаровском крае пока не наблюдается. При этом если сравнивать квартальные показатели от года к году — стоимость некоторых ходовых моделей показала потерю от 1,5 до 8% в цене. Например, Mazda Demio популярная в Сибири и на Дальнем Востоке потеряла 7,6% от цены, а Toyota Corolla лишь 3%. Средняя стоимость Ford Focus на Дроме упала до 345 тысяч рублей (-4,5%). Среди отечественных автомобилей сильнее всех подешевела Лада 2114 Самара – 7%, Лада Приора и Калина потеряли по 5%, Chevrolet Niva – 4%.

Единственная б/у модель, значительно подорожавшая за год – это Toyota RAV4 7,2%, также уже прибавили в цене Mitsubishi Pajero 2% и Toyota Land Cruiser Prado 3%.

«Несмотря на общее снижение цен на подержанные машины, стоимость именно проданных автомобилей на Дроме начала расти. Скорее всего часть покупателей ждут повышения цен и обновляют свой автопарк раньше, чем собирались», – поделился аналитик Дрома Игорь Олейников.

Напомним, по результатам недавнего опроса «Доллар по 80. Как это влияет на ваши планы по смене авто?» 46% жителей России отложили покупку автомобиля. При этом 16% наоборот, решили поторопиться и обновить автопарк до роста цен. Для 38% опрошенных скачок курса доллара не повлиял на их планы – они выбрали вариант ответа «Продолжаю в том же темпе».