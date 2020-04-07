Губернатор края Сергей Фургал проверил на авто- и железнодорожном вокзалах краевой столицы соблюдение ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Также глава региона побывал в Хабаровском аэропорту, где оценил степень контроля на внутренних авиарейсах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Решение о введении дополнительных мер на региональных авиаперевозках для недопущения распространения коронавируса было принято в конце марта. С 1 апреля в терминале Хабаровского аэропорта организована работа спецпоста, где прибывающим в краевую столицу измеряют температуру с помощью тепловизора и выдают инструкции по профилактике заболевания, а в случае необходимости – предписания о самоизоляции.

Также организовано дежурство медиков, полицейских, сотрудников регионального управления Роспотребнадзора. Данные обо всех пассажирах, которые следуют из регионов страны, авиакомпании передают для контроля. Работу с транзитными пассажирами, которые прилетают в Хабаровск через Москву, губернатор поручил организовать адресно.

— Работу с авиакомпаниями необходимо выстроить более тщательно. Мы вводим меры, когда даже прилетевшие из Москвы должны быть помещены в обсерватор на двухнедельный карантин. Это касается тех, кто прибывает в Хабаровск и не имеет тут постоянного места жительства. Остальным необходимо остаться дома на самоизоляции, — отметил Сергей Фургал.

Аналогичный спецпост губернатор поручил организовать и на железнодорожном вокзале краевой столицы. Там также будут дежурить сотрудники полиции, управления Роспотребнадзора, медицинские работники. Они будут измерять температуру прибывшим пассажирам.

Кроме того, в крае усилят контроль и за региональными автобусными перевозками. Сейчас билеты продаются только при наличии паспорта. И все водители, которые работают на маршрутах между регионами, обязаны иметь при себе списки пассажиров. Однако контроль по прибытии отсутствует, в связи с этим возрастает риск роста нелегальных перевозок. Губернатор поручил краевому минтрансу совместно с правоохранительными органами проработать этот вопрос в ближайшее время, организовав проверку списков пассажиров при конечной остановке автобуса.