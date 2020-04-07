Центры занятости населения Хабаровского края перешли на онлайн-режим работы. Так, в регионе сегодня дистанционно можно оформить пособие по безработице. Эта услуга предоставляется во всех районах края тем, у кого есть учетная запись на портале госуслуг.

Подробная пошаговая инструкция размещена на сайте краевого комитета занятости населения. Здесь необходимо пройти процедуру регистрации через личный кабинет.

— Все центры занятости края, в том числе и наш, работают в дистанционном режиме с 30 марта. Документы для присвоения статуса безработного можно подать через госуслуги, прикрепив фотографии необходимых документов, которые предусмотрены федеральным законодательством. После обработки данных организовывается онлайн консультация со специалистами, после чего принимается решение о присвоении статуса безработного. Обычно эта процедура занимает не более 10-11 дней. В таком режиме мы уже присвоили статус 64 заявителям. Из них трудоустроено уже 35 человек, – отметила директор центра занятости города Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко.

По ее словам, на всех этапах работы специалисты центров занятости предлагают заявителям подходящие вакансии из банка данных. Человек должен понимать, что главной задачей службы занятости является подбор подходящей работы. И только в случае отсутствия таковой, заявитель будет признан безработным с назначением пособия. По закону, получив такой статус, житель края должен два раза в месяц проходить процедуру перерегистрации. В случае двукратного отказа от предложенных вакансий, пособие по безработице выплачивать прекращают.

Размер пособия зависит от ряда факторов. Так, чтобы получить максимальные выплаты в центры занятости на учет необходимо встать в течение года после увольнения, а также состоять в трудовых отношениях с предыдущим работодателем не менее полугода. Минимальную выплату могут начислить по ряду причин, в том числе за увольнение по статьям, предусматривающим дисциплинарные нарушения.

Ранее пособие по безработице по поручению Президента РФ было увеличено. В Хабаровске минимальная его величина составила 1800 рублей, максимальная – 14556 рублей. В Ванинском районе минимальная величина составит 2100 рублей, максимальная – 16982 рублей. Наиболее высокая максимальная выплата будет в Охотском районе – 19408 рублей.