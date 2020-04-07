Поддержки бойцов подразделений химзащиты, умеющих профессионально вести такие работы и располагающих всем необходимым оснащением, администрация краевого центра попросила у командования Восточного военного округа. Об этом сегодня в ходе заседания городского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 сообщил заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Андрюшин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности он отметил, что на минувшей неделе в городе было проведено обеззараживание хлорсодержащим раствором (его концентрация полностью безопасна для людей, животных и растений) всех общественных пространств краевой столицы: площадей, вокзалов, аэропорта, бульваров, парков, улиц с наиболее насыщенным пешеходным движением.

«Работы велись силами муниципальных предприятий, с использованием поливомоечных машин и вручную, однако дополнительные подготовленные специалисты, мощности и спецоборудование, которым располагает армия, нам очень нужны. В связи с этим командующему Восточным военным округом нами направлено обращение с просьбой помочь обеззаразить город. Приданные военные силы, если таковые появятся, будем использовать наравне со своими: сейчас на санобработку улиц готовы выйти 9 из 12 муниципальных автомашин» — сообщил докладчик.

Продолжая разговор о состоянии городских улиц и магистралей, спикер отметил, что все предприятия дорожной отрасли не ушли на президентские каникулы, а продолжают работу в прежнем режиме.

«Сегодня бригады, приводящие в порядок хабаровские трассы, трудятся на Краснореченской, Королева, Космической, Карла Маркса (от Синельникова до Промышленной), Хабаровской, Шелеста, Сечина, Оборонной, в Рабочем городке. Перед началом смены все сотрудники пропускаются через утренний фильтр и выходят на объекты, соблюдая все противоэпидемические предосторожности: люди обеспечены средствами защиты, поэтому заливка трещин и ямочный ремонт будет продолжаться в рамках утвержденных планов», — отметил Александр Андрюшин.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил в обязательном порядке представлять графики проведения дорожных работ вниманию хабаровчан через официальный сайт городской администрации – чтобы водители могли планировать наиболее удобные маршруты своего передвижения по краевому центру заранее и не создавали пробок.

«Хотя особых дорожных заторов на хабаровских улицах сейчас и не наблюдается: из-за режима самоизоляции автотрафик значительно снизился — на прошлой неделе инспекторы ГИБДД отмечали, что его плотность уменьшилась почти на 40%, информацию обо всех возможных трудностях в передвижении до горожан нужно доводить обязательно», — подчеркнул градоначальник.