Как сообщила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, накануне 96% хабаровских детей перешли на дистанционное обучение. Оставшиеся 4% школьников, а это 1322 ребенка, попросту не были онлайн: не зашли на электронные сервисы и не получили заданий, так как в некоторых семьях нет компьютера, планшета или доступа к интернету. Впрочем, отсутствие технических возможностей не единственная причина таких «электронных прогулов»: выяснилось, ряд родителей принципиально не хотят обучать детей дистанционно (с ними сейчас ведется работа), к тому же отдельные школьники болеют или находятся на выезде. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Проблемы в организации дистанционного обучения действительно есть. И, прежде всего, они касаются семей, находящихся в затруднительном финансовом положении. Предлагаю в кратчайшие сроки установить, сколько у нас таких детей, чтобы можно было приобрести для них гаджеты и они смогли продолжить обучение наравне со своими одноклассниками», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Еще один вопрос, который сейчас решается, – это организация питания для школьников из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Как отметили участники заседания, в других регионах такие дети получают продуктовые наборы. Елена Лагошина сообщила, что в Хабаровске такие школьные «корзинки» тоже уже формируются: для них уже определен перечень продуктов. Доставку ребятам этих «сухих пайков» муниципалитет сможет начать после подписания соответствующего постановления в правительстве Хабаровского края.