Сегодня в дежурные детские сады в Хабаровске пришло уже полсотни детей
Дата | 07.04.2020 В рубриках: Общество

Днем ранее дошкольные учреждения, открытые для малышей, чьи родители не ушли на президентские выходные, посетило только пятеро маленьких хабаровчан.

Как сообщила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, сегодня в группы, организованные для детей, чьи родители не могут уйти в режим самоизоляции и работают на предприятиях и в организациях, которые должны продолжать свою деятельность, пришли 49 детей. При этом персонал дежурных дошкольных учреждений готов при необходимости открыть дополнительные группы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В каждом из четырех детских садов мы готовы открыть по 6 групп, в которых могут находиться до 17 человек. Повара, воспитатели, нянечки, администрация, медработники – все предупреждены и могут «встать в строй» в любой момент. Однако родители должны представить справку о том, что малыш здоров. Кроме того, естественно, все дети проходят обязательные утренние фильтры в самих садиках, так что ни один воспитанник, имеющий какие-либо отклонения в самочувствии, в группу допущен не будет», — подчеркнула Елена Лагошина.

Сейчас малышей ждут: в Центральном районе – в детском саду №184 по улице Мухина, 4; В Южном микрорайоне – в дошкольном образовательном учреждении №163 по улице Краснореченской,50; в Северном микрорайоне — в ДОУ №20 по улице Шелеста,75а; в Железнодорожном районе группа сформирована в садике №196 по улице Георгиевской, 35.

Напомним, что в городе продолжает работу телефонная «горячая линия», по которой горожане могут узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. В будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00 на вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений – по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – по телефону 55-68-12.

Эта запись была опубликована 07.04.2020в 16:33. В рубриках: Общество.


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