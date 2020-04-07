Днем ранее дошкольные учреждения, открытые для малышей, чьи родители не ушли на президентские выходные, посетило только пятеро маленьких хабаровчан.

Как сообщила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, сегодня в группы, организованные для детей, чьи родители не могут уйти в режим самоизоляции и работают на предприятиях и в организациях, которые должны продолжать свою деятельность, пришли 49 детей. При этом персонал дежурных дошкольных учреждений готов при необходимости открыть дополнительные группы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В каждом из четырех детских садов мы готовы открыть по 6 групп, в которых могут находиться до 17 человек. Повара, воспитатели, нянечки, администрация, медработники – все предупреждены и могут «встать в строй» в любой момент. Однако родители должны представить справку о том, что малыш здоров. Кроме того, естественно, все дети проходят обязательные утренние фильтры в самих садиках, так что ни один воспитанник, имеющий какие-либо отклонения в самочувствии, в группу допущен не будет», — подчеркнула Елена Лагошина.

Сейчас малышей ждут: в Центральном районе – в детском саду №184 по улице Мухина, 4; В Южном микрорайоне – в дошкольном образовательном учреждении №163 по улице Краснореченской,50; в Северном микрорайоне — в ДОУ №20 по улице Шелеста,75а; в Железнодорожном районе группа сформирована в садике №196 по улице Георгиевской, 35.

Напомним, что в городе продолжает работу телефонная «горячая линия», по которой горожане могут узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. В будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00 на вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений – по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – по телефону 55-68-12.