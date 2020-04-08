Роспотребнадзор РФ официально подтвердил еще 5 новых случаев заражения новой инфекцией COVID-19 в Хабаровском крае. Все пациенты, у которых обнаружили вирус, — хабаровчане и были на карантине под наблюдением врачей. При этом двое недавно вернулись из Японии, а трое контактировали с ранее зараженными. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В итоге сейчас в инфекционном госпитале в Хабаровске с диагнозом коронавирус находятся 13 пациентов. Трое из ранее инфицированных выздоровели. Из тех, кто сейчас остается с больнице, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае развернуто 658 коек, предназначенных для лечения больных с диагнозом коронавирусная инфекция. Ежедневно в лабораториях края анализируют до 900 тестов на COVID-19. Официально подтвержденным считается диагноз, который был перепроверен в новосибирском ГНЦ «Вектор».