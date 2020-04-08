Продуктовыми наборами за счет средств краевого и муниципальных бюджетов будут обеспечены свыше 32 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей. Такое решение принято в ходе очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло под председательством губернатора края Сергея Фургала. Состав сухих пайков определят образовательные учреждения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края, каждая школа в соответствии с муниципальными актами самостоятельно решит, с какой периодичностью выдавать продуктовые наборы, например, один раз в неделю или в десять дней. Формироваться они будут из расчета норм одноразового горячего питания. Информацию о начале выдачи пайков родителям сообщат классные руководители.

Чтобы получить продуктовый набор, родителям необходимо дождаться уведомления от руководства школы, прийти в образовательное учреждение в указанное время и написать заявление. Выдача пайков продлится весь период дистанционного обучения детей.

Вместе с тем, первые продуктовые наборы уже выданы детям с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам краевых коррекционных образовательных учреждений.

Номер телефонной горячей линии по организации выдачи продуктовых наборов: (4212) 42-13-31.