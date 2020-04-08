С 8 апреля отделения МФЦ края возобновляют работу по предварительной записи. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Сергей Фургал. Запись организована на выдачу ранее готовых, а также прием жизненно важных документов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Выдача документов в МФЦ будет осуществляться в формате «один заявитель – один талон». В здание сможет зайти только тот гражданин, который записан на прием. Записаться можно по телефону 8 (800) 100-42-12.

— Чтобы не перегружать горячую линию мы рекомендуем гражданам, которые ожидают выдачи паспортов, водительских удостоверений и справок, воспользоваться вкладкой «ВОПРОС-ОТВЕТ» на портале mfc27.ru. Здесь в режиме реального времени вам подскажут, в каком ведомстве находятся ваши документы. Запрос о порядке выдаче готовых документов также можно направить на электронную почту mfc@adm.khv.ru, – пояснили в МФЦ.

Во избежание скопления граждан МФЦ просит клиентов приходить в строго назначенное время и воздержаться от записи на прием, если в этом нет крайней необходимости.

Получить услуги сейчас можно дистанционно в электронном виде через порталы «Госуслуги» и «Услуги27». С перечнем услуг можно ознакомиться на сайте МФЦ. Там же размещена актуальная информация о режиме работы офисов многофункциональных центров.