Более 7,5 тысячам жителей Хабаровского края окажут материальную помощь. Единовременные выплаты получат люди, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении вследствие введения ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделено 45 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, единовременная материальная помощь в размере 6000 рублей будет оказана тем работникам организаций, деятельность которых приостановлена постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр. В частности, если человек находится в отпуске без сохранения зарплаты в период с 27 марта по 30 апреля 2020 года, либо уволен в этот период (за исключением случаев увольнения за виновные действия). Также единовременная помощь будет оказана индивидуальным предпринимателям, чей бизнес приостановлен в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление, к нему приложить копию трудовой книжки, в случае увольнения, либо приказа работодателя о нахождении работника в отпуске без сохранения заработной платы. От индивидуальных предпринимателей потребуются сведения о регистрации физического лица в качестве ИП.

Документы следует направить до 15 мая в центры социальной поддержки населения по месту жительства почтовым отправлением или по электронной почте. Также в учреждениях действуют стационарные ящики для приема документов. Кроме того, заявку можно оформить через портал госуслуг.

Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Деньги будут перечислены в пять рабочих дней после рассмотрения обращения.