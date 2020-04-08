Губернатор Сергей Фургал внес ряд изменений в постановление Правительства Хабаровского края о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Согласно документу, на этой неделе возобновить деятельность смогут салоны красоты, СПА–салоны, предприниматели и организации, предоставляющие косметологические и массажные услуги, а также парикмахерские.
По информации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, возобновить работу с 10 апреля смогут около 950 организаций. До этого срока им необходимо провести дезинфекцию рабочих помещений, а также другие мероприятия, которые позволят обезопасить посетителей и сотрудников.
Обязательным условием восстановления работы этих организаций, которое прописано в постановлении, станет соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены, использование сотрудниками медицинских масок, проведение дезинфекции. Кроме того, посетители должны неукоснительно соблюдать социальное дистанцирование. Речь идет об установлении специального пропускного режима, в том числе за счет нанесения разметки.
Эта запись была опубликована 08.04.2020в 14:10. В рубриках: Общество.
- Жителям Хабаровского края окажут материальную помощь
- Отделения МФЦ края сегодня возобновляют свою работу
- Продуктовые наборы начнут выдавать детям-льготникам в Хабаровском крае
- Сегодня в дежурные детские сады в Хабаровске пришло уже полсотни детей
- В Хабаровске детей из малоимущих семей хотят обеспечить гаджетами для дистанционных уроков