Губернатор Сергей Фургал внес ряд изменений в постановление Правительства Хабаровского края о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Согласно документу, на этой неделе возобновить деятельность смогут салоны красоты, СПА–салоны, предприниматели и организации, предоставляющие косметологические и массажные услуги, а также парикмахерские.

По информации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, возобновить работу с 10 апреля смогут около 950 организаций. До этого срока им необходимо провести дезинфекцию рабочих помещений, а также другие мероприятия, которые позволят обезопасить посетителей и сотрудников.

Обязательным условием восстановления работы этих организаций, которое прописано в постановлении, станет соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены, использование сотрудниками медицинских масок, проведение дезинфекции. Кроме того, посетители должны неукоснительно соблюдать социальное дистанцирование. Речь идет об установлении специального пропускного режима, в том числе за счет нанесения разметки.