Всех пациентов, у которых может подтвердиться диагноз COVID-19, из Ульчского района сегодня экстренно доставят бортом санитарной авиации в Хабаровск. Сейчас с тяжелой формой пневмонии в местной больнице села Богородское находятся 4 человека, несколько граждан числятся в группе контактных. Как сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провел губернатор края Сергей Фургал, вечером за ними вылетит отдельный самолет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В текущей ситуации в каждом районе нужно строго следовать инструкциям Роспотребнадзора и прокуратуры, принимать обдуманные и взвешенные решения. В Ульчском районе до вечера составьте полный список людей, вступавших в контакт с больными. Кроме того, работники администрации, полиции и других служб, чьи сотрудники контактируют с населением, пусть срочно сдадут анализы на коронавирус и передадут их на этом же самолете. Проконтролируйте, чтобы оставшиеся люди выполняли режим самоизоляции, — поручил Сергей Фургал.

Как отметили на совещании, еще одной точкой напряжения в связи с коронавирусом является Советско-Гаванский район. Из-за халатности местной жительницы, у которой обнаружили инфекцию, болезнью там заразились несколько человек. Женщина проигнорировала требования врачей и самостоятельно покинула инфекционный госпиталь, заразив своих знакомых. Теперь вместе с ней в больнице лежит еще один пациент. Остальные поставлены под наблюдение и помещены на карантин. По этому случаю правоохранители проведут проверку и, возможно, возбудят уголовное дело.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровском крае управляемая. В регионе практически нет первичных больных, врачи отрабатывают круг контактов первых заразившихся. На утро, 8 апреля, диагноз COVID-19 подтвержден у 16 человек. Трое пациентов выписаны из больницы, на лечении находятся 13 человек, из которых двое в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Один из пациентов, женщина 77 лет, находившаяся в реанимации из-за обострившейся пневмонии, скончалась. Вирусом она заразилась от родственника, побывавшего в Испании.