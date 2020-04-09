По состоянию на 9 апреля в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 6 выздоровели, умерла 1 пациентка 77 лет с множественными хроническими заболеваниями, на лечении находятся 17 пациентов. Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на министерство здравоохранения Хабаровского края.

⠀

В крае с подозрением на заболевание — 14 человек. Из числа лиц с подозрением и подтвержденным диагнозом 3 пациента в возрасте старше 65 лет в стабильно тяжелом состоянии, из них 2 на ИВЛ.

⠀

В стационарах края 162 пациента с внебольничными пневмониями, из них 54 дети.

⠀

В инфекционном госпитале Хабаровска 53 пациента с внебольничными пневмониями (движение за сутки: госпитализировано 16, выписано 4, переведен в инфекционное отделение — 1).

⠀

За сутки поступило 0 пациентов с ОРВИ, выписан 1, состоит 35.

⠀

В изоляторах — 6 человек из числа близких контактов с COVID-19. Все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

⠀

Под медицинским наблюдением — 2,7 тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе в обсерваторе 17 человек.

Эта запись была опубликована 09.04.2020в 10:55. В рубриках: Медицина.