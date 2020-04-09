Президент Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. На совещании с губернаторами, представителями Правительства и администрацией Кремля, глава государства в первую очередь обратил внимание на дальнейшее наращивание ресурсов медучреждений в регионах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах. Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле, — заявил Владимир Путин.

Также по поручению Президента врачи, средний и младший медицинский персонал, которые работают с инфицированными пациентами, получат дополнительные выплаты.

Финансовая поддержка предусмотрена также для граждан, которые после 1 марта текущего года остались без работы. Им в апреле, мае и июне выплатят пособия по безработице по верхней планке, которая ранее уже была пересмотрена в сторону увеличения – 12 тысяч 130 рублей. Президент также поручил скоординировать работу так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и в дистанционном порядке.

Малый и средний бизнес, согласно предложению главы государства, получит отсрочку по взносам в страховые фонды и всем налогам.

— При этом не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент поручил правительству обеспечить автоматическое продление на три месяца паспортов, водительских удостоверений и других документов, чтобы избавить россиян от лишних забот.