Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России продолжают оказывать помощь органам местного самоуправления в санитарной обработке социально-значимых объектов. С утра 9 апреля масштабные работы проводились по дезинфекции остановок общественного транспорта на улицах Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Серышева и Ленина краевой столицы. Спасатели распыляли хлорсодержащие препараты с помощью авторазливочной станции. Для дезинфекции они использовали мобильный комплекс специальной обработки. Он предназначен для выполнения различных задач и может привлекаться для дезинфекции зданий, транспортных средств и местности.

«Сегодня спасатели обработали остановочные комплексы общественного транспорта на улицах Хабаровска, которые были определены краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, — прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. — Ранее спасателями уже были выполнены мероприятия по санитарной обработке зданий и территории 10-й городской инфекционной больницы, железнодорожного вокзала краевой столицы, а также автомобилей на шести станциях «скорой медицинской помощи». Все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения и будут продолжаться в плановом порядке».