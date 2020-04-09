Аналитики сервиса «Максим» посмотрели, как изменилась активность людей после введения домашнего режима. Теперь они заказывают такси только для необходимых перемещений и выбирают другие маршруты поездок.

Статистика заказов показывает, что за первую неделю самоизоляции спрос на такси снизился примерно на 25%. В условиях, когда передвижение людей ограничено, а все развлекательные заведения закрыты, изменения могли быть более значительными. Однако жизнь не останавливается, просто у людей меняются цели поездок.

Ездят на работу сотрудники предприятий и организаций, которые продолжают функционировать, в том числе врачи, фармацевты, сотрудники служб жизнеобеспечения, полицейские, спасатели и другие. Поездок по частным адресам стало меньше: люди стараются не выходить из дома без особой необходимости. В основном, навещают тех, кто нуждается в помощи, привозят продукты родственникам. Либо заказывают доставку в сервисе «Максим» по тарифам «Курьер», «Купим и привезем».

Не теряют популярности вокзалы и аэропорты. Так, на ж/д вокзал едут 20% пассажиров, заказавших такси в общественное место, в аэропорт – 18%, на автовокзал – 11%. По России билеты невозвратные, и люди продолжают путешествовать. А вот приезжают в город чуть реже: с вокзалов суммарно теперь поступает 40% заказов.

Вместо ресторанов, клубов и кино теперь люди отправляются за покупками. Они выбирают торговые центры, в которых продолжают работать магазины с товарами первой необходимости, и супермаркеты. Например, в гипермаркет «Самбери» едут 10% пассажиров, в ТЦ «Броско Молл» – 8%, в ТЦ «Южный парк» – 7%.

Наблюдается рост заказов в медицинские учреждения. Так до Онкологического диспансера поступает 6,5% заказов от общего числа поездок в общественные места, до Краевой клинической больницы №1 – 4%, а в медицинский центр «Вивея» – 3%.

– С санитарно-эпидемиологической точки зрения такси является самым безопасным видом транспорта, так как исключает контакты с большим количеством людей. Многие отказываются от автобусов и пеших прогулок в пользу поездки от двери до двери. Мы продолжаем работать в штатном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение людей в условиях изоляции, – говорит руководитель сервиса «Максим» в Хабаровске Михаил Васильев.

Отметим, что водители сервиса соблюдают рекомендации ВОЗ. Пассажирам сотрудники сервиса советуют выбирать место на заднем сиденье автомобиля справа, чтобы находиться на максимальном расстоянии от водителя, оплачивать поездку безналичным путем.