В апреле жителям Хабаровского края, получающим пенсии и социальные выплаты от ПФР на банковские карты или счета, перечисление средств будет осуществлено досрочно. Зачисление выплат на счета получателей произойдёт 10 апреля.

Напоминаем, что получателям пенсий на почте, доставка также будет осуществлена на дом досрочно – до 15 апреля. Досрочная доставка пенсий на дом будет осуществлена и тем гражданам, которые обычно приходили за выплатами в почтовые отделения. Пожалуйста, оставайтесь дома и ожидайте визита почтальона.

В случае если почтальон не застанет пенсионера дома, то доставка пенсии и иных социальных выплат будет осуществлена повторно, до 21 числа включительно.

В связи с действием в крае режима самоизоляции, особенно для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, очень важно, чтобы получатели пенсий без острой необходимости не выходили из дома. Оставайтесь дома, берегите своё здоровье!