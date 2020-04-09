Его нить, длинной в 13,3 километра, протянулась через пол Хабаровска – от улицы Прогрессивной до краснореченской насосной станции на улице Мельничной, где уже начались технические работы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Здесь нужно решить массу вопросов с оборудованием. Все остальные строительные планы уже давно реализованы: полностью смонтированы все 19 смотровых камер, установлены все семь точек для подключения к водоводу частных домовладений. Попутно мы сейчас ведем промывку, опрессовку и хлорирование трубопровода: гидравлические испытания прошли уже 13 километров, в ближайшие дни мы их закончим. Как только произойдет полное оттаивание грунта (а это, скорее всего, случится в начале мая), займемся благоустройством прилегающих к водоводу участков», — сообщил начальник отдела капитального строительства МУП города Хабаровска «Водоканал» Андрей Стаханов.

Также водоканальцам в недалеком будущем предстоит развести коммуникации по микрорайону, установить водозаборные колонки.

Напомним, что строительство водовода до микрорайона «Красная речка» стартовало в 2018 году. МУП «Водоканал» вкладывает в него более 400 миллионов собственных средств. Сначала стратегически важный для города объект планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2020-го, но, учитывая ударные темпы работ, чистая вода польется из кранов краснореченцев уже в начале этой осени.