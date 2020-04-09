Такое решение принято по рекомендациям федеральных органов власти. Как сообщила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля. Школьники 4-6 классов следующую неделю доучатся в дистанционном режиме, заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на отдых с 20 апреля. Для семиклассников завершающим днем учебного года станет 26 апреля, а вот восьмиклассники в удаленном формате продолжат «грызть гранит науки» до 14 мая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Старшее звено продолжает дистанционное обучение. Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамена в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору они не сдают. А ЕГЭ для выпускников стартует 8 июня. Если нам не поступит иных рекомендаций от вышестоящих инстанций, будем работать по такому распорядку», — рассказала Елена Лагошина.

Напомним, что в городе продолжает работу телефонная «горячая линия», по которой горожане могут узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. В будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00 на вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений – по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – по телефону 55-68-12.