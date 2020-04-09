Они помогают всем желающим провести время вынужденных выходных интересно, а, главное, с пользой. Как только жители краевой столицы ушли на самоизоляцию, в центре «Диалог» (@dialog_dialogg) стартовали прямые трансляции занятий йогой в «Инстаграме». Сегодня их пользовательскую аудиторию составляют как постоянные ученики, которые тоже перешли на «дистанционку», так и новые, присоединившиеся уже в процессе. Еще один формат — виртуальные мастер-классы. Сейчас для подписчиков доступен пока только урок по шитью защитных масок, однако и для любителей разного прикладного творчества вскоре откроются возможности испытать свои таланты на дому. В планах также проведение онлайн-консультаций психологом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В муниципальном центре «Доверие» (@centr_doverie_khv) сотрудники тоже снимают видеоролики своих практикумов и публикуют их в соцсетях.

В группе «Дошколенок» центра «Единство» (@centr_edinstvo) занятия осуществляются через интернет-ресурсы учреждения и дублируются в группах WhatsApp; кружки и клубы работают по аналогичной схеме.

Центр «Родник» (@centr.rodnik), к примеру, запустил акцию «Наша память жива», в рамках которой каждый желающий может подготовить песню, стихотворение, рисунок или коллаж, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все работы будут публиковаться на странице учреждения.

В центре «Содружество» (@centr_sodrujestvo), помимо различных мастер-классов и уроков танца, организованы дистанционные спортивные занятия, идут интеллектуальные игры «Что, где, когда?», «Умники и умницы». А на днях пользователей пригласят поучаствовать в фотоконкурсе.

В центре «Исток»(@centristok1999) можно проконсультироваться онлайн по вопросам получения новых выплат или стать участником акции «Звонок другу» для пожилых людей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня у хабаровских учреждений социальной работы уже более двух тысяч подписчиков и их число растет. Благодаря специалистам, они не просто проводят это непростое время интересно и с пользой, но даже сами предлагают новые формы досуга. Очевидно, что новый формат общения онлайн пришелся горожанам по душе и, возможно, будет актуален даже после отмены режима самоизоляции», — отметила главный специалист управления социальной работы с населением администрации Хабаровска Наталия Трубецкая.