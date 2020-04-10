Накануне в Москве в режиме видеоконференции состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории дальнего Востока. Совещание провел полномочный представитель Президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионах, где все силы сегодня брошены на борьбу с коронавирусом, не стоит забывать и о текущей работе, направленной на развитие экономики и улучшение условий жизни людей.

— Такую задачу перед нами поставил Президент РФ. За прошедшие два года построено 300 объектов, более 200 – реконструировано. Эта работа идет и будет продолжаться на постоянной основе. И сегодня, в дополнение к 95,6 миллиардам, мы выделили ещё 3 миллиарда рублей для объектов системы образования. Еще больше средств пойдет на строительство и ремонт детских садов и школ. Также сделали упор и на медицину. Регионы получат дополнительные деньги на модернизацию и покупку нового оборудования в лечебных учреждениях, ремонт больниц, — заявил Юрий Трутнев.

Так, Хабаровский край в рамках «единой субсидии» из федерального бюджета получит более 548 млн рублей. Деньги выделены на социальные объекты Ванинского района. Сегодня в морском порту Ванино реализуется крупный инвестиционный проект — строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля. На предприятии будет работать 550 человек. Поэтому сейчас принято решение, что за счёт федеральных средств в посёлке Ванино реконструируют спортивный стадион, а на базе школы № 4 создадут детский технопарк: закупят необходимое оборудование. В посёлке Токи построят социально-культурный центр. В двух колледжах – «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» и «Ванинский межотраслевой колледж» – обновят материально-техническую базу. Также В посёлках Ванино и Токи отремонтируют систему водоснабжения, а в районной больнице появится флюорограф и компьютерный томограф.

Средства будут предоставлены поэтапно – в этом и следующем году. Добавим, что формирование перечня мероприятий по созданию комфортных условий жизни населения Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла происходит во взаимодействии с предприятиями, реализующими инвестиционные проекты на данной территории: АО «ВаниноТрансУголь», ОА «Дальтрансуголь», АО «Полиметалл» и др.

Правительством края будет продолжена работа с Минвостокразвития России и предприятиями-инвесторами по вопросу социально-экономического развития ВСГТПУ. Следующим этапом планируется привлечь федеральные средства на условиях софинансирования на модернизацию аэропорта Май Гатка, строительство жилья, модернизацию коммунальной и социальной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента России на Дальнем Востоке, всего федеральные деньги получат 5 регионов. Среди них Амурская область, ЕАО, Магадан, Хабаровский край и Забайкалье.