Дополнительные меры поддержки бизнеса из группы риска в условиях распространения коронавируса разработают в Хабаровском крае. Инициативы, предложенные предпринимательским сообществом, рассмотрели на заседании подгруппы по малому и среднему предпринимательству межведомственной рабочей группы по мониторингу экономической ситуации. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам Юрия Золочевского.
В обсуждении приняли участие руководители ведущих деловых объединений края: Хабаровского регионального отделения общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ», Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей, межрегионального отделения объединения «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО, Дальневосточной торгово-промышленной палаты, регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края». По их мнению, в сложившейся ситуации необходимо оперативно собирать актуальную информацию о положении бизнеса в регионе и для принятия мер изучать опыт работы российских регионов в этом направлении, чтобы применять успешные практики.
Как напомнил Юрий Золочевский, сегодня в крае уже действует ряд решений, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, который работает в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Так, например, уже снижены требования к обеспечению заявки на участие представителей малого бизнеса в государственных закупках, упрощён доступ к финансовым ресурсам краевой микрофинансовой организации, приостановлены проверки предприятий по полномочиям края.
Фондом микрокредитования проводится реструктуризация действующих кредитных договоров, по этому вопросу в институт поддержки уже обратились 89 предприятий МСП. Помимо этого, 3 организации решили рефинансировать свои кредитные обязательства перед коммерческими банками. В работе сейчас находится 18 заявок на получение микрозаймов.
На заседании также напомнили, что в крае работает «горячая линия» для бизнеса, где можно уточнить всю интересующую предпринимателей информацию. По последним данным, по номеру 8 (800) 555-39-09 поступило более 50
Эта запись была опубликована 10.04.2020в 12:56. В рубриках: Бизнес.
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