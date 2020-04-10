Служба исследований HeadHunter проанализировала статистику по рынку труда за март 2020 года и выяснила как изменился рынок труда в Хабаровском крае и какие сферы сильнее всего пострадали от введённого карантина.

За март 2020 в Хабаровском крае сильнее всего сократился спрос специалистов из сферы спорта, фитнеса и красоты (-29%). В значительной мере снизилось количество вакансий из сферы масс-медиа, развлечений и искусства (-29%), науки и образования (-21%) и домашнего персонала (-18%). В сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса количество вакансий сократилось на -14%.

Среди сфер, вакансии которых приросли в марте, оказались государственная служба (+81%), добыча сырья (24%), рабочий персонал (23%), автомобильный бизнес (21%). В сфере медицины и фармацевтики за март в Приморском крае количество опубликованных вакансий выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем.

Больше всего резюме, за март 2020 года, было размещено в сфере продаж (+15%), транспорта и логистики (9%), административного персонала (7%) и производства (7%). Так же увеличилось количество резюме в сфере начало карьеры, студенты (+13%).

В целом в марте месяце падения на рынке труда Хабаровского края не произошло, а количество вакансий незначительно увеличилось (+3%).