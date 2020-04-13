Полное вскрытие Амура у Хабаровска и ледоход начнется уже на будущих выходных, 17-18 апреля. Это почти на неделю раньше обычного, что указывает на раннюю весну. В ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное повышение дневных температур. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Завтра, во вторник, нас могут ждать небольшие осадки и ветер до 18 м/с. Это будет прохладный день. Но затем температура воздуха днем прогреется до 12-18 градусов. Ночью на юге и в центре края сохранятся слабоположительные отметки. В целом сейчас температурный фон превышен на 3-5 градусов выше нормы. Такая весна считается ранней, — сообщили в Дальневосточном УГМС.

В ведомстве подчеркнули, что пока все реки края находятся в основных берегах. Из-за потепления уже началось вскрытие реки Уссури в Бикинском районе. Там наблюдается подъем воды до 14-36 см/сутки. Граница вскрытия реки Сунгари подходит к городу Цзямусы (КНР), там тоже есть подвижка льда, но ниже стоит ледостав. В нижнем течении рек Подхоренок, Хор, Кия, Матай — остаточные забереги, местами редкий ледоход. На реке Кур у села Новокуровка — подвижки льда. На Амурской протоке у села Казакевичево и у Хабаровска также наблюдаются подвижки льда. На основном русле Амура у краевой столицы сохраняются промоины, закраины.

В этот переходный период года спасатели предупреждают о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах. Почти везде лед уже стал опасен. Но в регионе все еще функционируют 2 официальные ледовые переправы, тогда как более 30 уже закрыты. По одному зимнику работают в Верхнебуреинском и Охотском районах.

Сотрудники МЧС просят не рисковать жизнью понапрасну и не переправляться через реки и озера в случайных местах. При возникновении угрозы жизни или здоровью следует немедленно сообщить на номер «112».