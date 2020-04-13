В региональном министерстве образования и науки рассчитывают, что ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией, не повлияют на условия поступления в техникумы и колледжи края. Приемная кампания в средние профессиональные образовательные учреждения Хабаровского края начнется в привычные сроки – не позднее 20 июня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в профильном ведомстве, на 2020-2021 учебный год запланировано 8 165 бюджетных мест. На 300 человек увеличена подготовка по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки». В частности, будет открыт набор на шесть новых профессий: «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Кровельщик», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Бригадир-путеец», «Электрослесарь подземный», «Оператор транспортного терминала». Также на базе Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса, Хабаровского промышленно-экономического техникума откроются новые специальности для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

— Изменение числа экзаменов у выпускников 9 классов, которые теперь будут сдавать только русский язык и математику, также никак не повлияют на ситуацию с поступлением. Прием на обучение по программам среднего профессионального образования является общедоступным – бесплатным, без экзаменов, достаточно принести документ об образовании, — сообщили в министерстве образования и науки края.

Вступительные испытания проводятся для определения необходимых творческих способностей, физических, психологических качеств только при поступлении на профессии и специальности таких направлений, как «Музыкальное искусство», «Изобразительное и прикладные виды искусств», «Техносферная безопасность и природообустройство», «Здравоохранение и медицинские науки», специальности «Педагогика дополнительного образования». В таком случае абитуриентам следует принести документы на поступления до10 августа. Общий прием заявлений на остальные профессии будет осуществляться до 15 августа.

Информация о всех возможных изменениях в сроках приемной кампании будет оперативно доводиться до абитуриентов и их родителей через сайты министерства образования и науки края, а также краевых техникумов и колледжей.