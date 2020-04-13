Об этом сообщил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Между тем мероприятия, запланированные на время проведения двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству города, продолжаются. Напомним, что большая генеральная уборка Хабаровска стартовала 1 апреля. В процесс уже включились более 4,5 тысяч человек – в основном это работники жилищных предприятий и организаций благоустройства. По данным городского управления ЖКХ, на сегодня отремонтировано 3 фасада многоквартирных домов, 10 детских и спортивных площадок, 7 надворных туалетов, 8 контейнерных площадок; очищено 39 бесхозных территорий, разобрано и вывезено 37 неорганизованных свалок. Продолжается очистка площадей, скверов, дворовых территорий. Каждый день в работах задействовано не менее 160 единиц техники.

«Первый в этом году субботник был запланирован на 25 апреля, но, в связи с пандемией COVID-19, решено его отменить. И, тем не менее, я прошу жителей города по возможности, при соблюдении всех мер личной безопасности, навести порядок в своих дворах», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

К мероприятиям по санитарной очистке в этом году добавилась и дезинфекция улиц. Серьезную помощь в этом городу оказывают спасатели и армия.

«Большое спасибо Восточному военному округу за оказанную поддержку: военные химики обеззараживают места массового скопления людей, уделяя особое внимание территориям медицинских учреждений и транспортным объектам. Активно работают также бойцы МЧС – с их помощью будут обработаны 800 остановок общественного транспорта, парки, скверы и бульвары», — сообщил Сергей Кравчук.