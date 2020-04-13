Это связано с большим количеством возгораний в краевом центре. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, из-за теплой погоды, в городе отмечается все большое количество поджогов сухой травы. Так, к примеру, в минувшие выходные пожарным пришлось тушить пал, площадью в три тысячи квадратных метров в районе СНТ «Содружество» поселка Горького, а на улице Центральной в Индустриальном районе Хабаровска огнеборцы сражались с воспламенившимся бурьяном на пятистах «квадратах». Всего же с 1 по 12 апреля в городе было зарегистрировано 90 таких «горячих точек». К счастью, пока строения и объекты городской инфраструктуры не пострадали, обошлось без жертв. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Мы совместно с сотрудниками Госпожнадзора регулярно проводим рейды по частному сектору, садоводческим товариществам. Сейчас множество дачников, несмотря на самоизоляцию, все-таки работают на своих участках, при этом — жгут траву и мусор, а это в условиях теплой сухой ветреной погоды очень опасно. Мы напоминаем о требованиях безопасности, но мало кого из них это останавливает. Введение особого противопожарного режима позволит штрафовать нарушителей на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей. Возможно, наказание рублем станет более весомым аргументом для отдельных граждан, чем наши словесные убеждения, и поможет им изменить поведение в пользу соблюдения противопожарных правил», — рассказал заместитель начальника профильного управления Виталий Орел.

Он также напомнил, что один из самых действенных способов предотвратить пожар – это скашивать сухостой. Этим в краевом центре на своих и прилегающих территориях должны заниматься предприятия и организации. Что касается муниципальных земель, то сейчас комитеты по управлению районами города составляют планы работ, чтобы в ближайшие дни приступить к покосу сухостоя.