Конкурс среди желающих заняться этой деятельностью краевое министерство ЖКХ планирует объявить уже в конце апреля, однако каков будет его итог, предсказать пока трудно. В 2019 году аналогичные аукционы проводились дважды, однако оба раза были признаны несостоявшимися, так как на них не заявился ни один участник: отважившихся взвалить на себя огромные объемы работы и ответственности, тогда не нашлось. Может быть, на этот раз организаторам конкурса повезет больше, так как в территориальной схеме, по которой должен будет работать регоператор, возможно, появятся изменения. Со своими предложениями на этот счет в краевое профильное министерство обратилась хабаровская мэрия. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Все поправки, которые она предлагает внести, выработаны по итогам проведения общественных слушаний. Как пояснил заместитель начальник отдела городского управления ЖКХ Антон Пятков, прежде всего в территориальной схеме обращения с ТКО краевую столицу предлагается сделать самостоятельным сектором.

«В настоящее время в этой схеме выделено 19 таких зон. Хабаровск в ней проходит под №1, но вместе с ним здесь числится еще и район имени Лазо. Обслуживать одновременно обе эти территории для регоператора будет крайне неудобно – «концы» получаются немаленькие (в районе имени Лазо насчитывается 27 сельских поселений), транспортные расходы будут велики, что, конечно же, отразиться и на сумме тарифов за вывоз мусора, по которым хабаровчанам и лазовцам придется оплачивать счета. Поэтому мы предлагаем Хабаровск, все-таки, обособить. Это, кстати, может облегчить и проведение конкурса – работать при таком положении дел потенциальному региональному оператору будет проще», — отметил он.

Вторым пунктом потенциальных изменений стало уменьшение планируемых объемов утилизации твердых коммунальных отходов.

«Сейчас в проекте предлагается установить для Хабаровска 195 тысяч тонн мусора в год. В прошлом году на мусорный полигон из нашего города было вывезено и захоронено всего 115 тысяч тонн ТКО, поэтому проектная цифра, на наш взгляд, изрядно завышена. Если она останется на этом уровне, суммы платежей в квитанциях людей также поползут вверх, чего нам всем очень бы не хотелось. Поэтому предложение мэрии таково: установить для Хабаровска объемы ТКО, подлежащих утилизации, на уровне 125 тысяч тонн ежегодно», — продолжил Антон Пятков.

Муниципалитет надеется, что эти изменения будут приняты и конкурс на определение регионального оператора по утилизации ТКО в Хабаровском крае все-таки состоится. О дате его проведения будет сообщено дополнительно.