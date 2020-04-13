Третью неделю в Хабаровском крае работает единая горячая линия «112», которую власти открыли для того, чтобы в режиме одного окна отвечать на вопросы, связанные с угрозой коронавирусной инфекции. С начала месяца на экстренный номер от граждан уже поступило более одной тысячи звонков. Сегодня об этом рассказали сотрудники службы, которые провели для журналистов экскурсию по колл-центру.

— Номер «112» используется в первую очередь для вызова оперативных служб. Поэтому с самого начала мы развели наши каналы связи и выделили отдельные линии, на которых сегодня работают специалисты профильных министерств. Именно им поступают звонки от тех граждан, кого волнует тема коронавирусной инфекции. В штате нашего колл-центра: специалисты соцзащиты, ЖКХ, минздрава, комитета по труду и занятости, комитета гражданской защиты – всего более 30 человек. Они работают посменно, по четыре человека каждые 8 часов, а затем меняются, — рассказал руководитель ситуационного центра «112» Алексей Сапа.

Спикер уточнил, что каждый день на номер «112» поступает от 60 до 100 звонков. Граждане просят помочь с начислением социальных выплат, уточняют, как правильно защититься от коронавирусной инфекции, пожилые просят оказать помощь в доставке продуктов. Все жалобы на физическое самочувствие сразу переадресуются в минздрав края и Роспотребнадзор. Этими звонками занимаются только медики по отдельному алгоритму.

— Больше всего звонков поступает либо в утренние часы, либо после 18, когда люди приходят с работы. Особые всплески отмечались после первого обращения Президента страны, когда он обозначил меры социальной поддержки. В эти дни фиксировалось плюс 40 звонков дополнительно. Наши сотрудники отработали каждое такое обращение. Все звонки доводят до конкретной помощи гражданину, — подчеркнул Алексей Сапа.

Сейчас в крае действует еще несколько «горячих линий» от разных ведомств, где также можно получить помощь. Их номера опубликованы на порталах служб, широко растиражированы в СМИ. Однако власти региона просят жителей обращаться именно на номер «112», так как это сейчас самый оперативный ресурс, через который помощь будет оказан незамедлительно.

Напомним, что всего в службе «112», охватывающей весь регион, сейчас работает 5 дежурных смен. В каждой из них по 12 человек. Есть еще резервный центр, где основную команду операторов подстраховывают от перегрузки еще 2 связиста. В сутки в колл-центр «112» вместе с оперативными звонками поступает до 5,5 тысяч вызовов. С начала года диспетчеры колл-центра «112» уже обработали свыше 397 тысяч звонков.