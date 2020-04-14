Проект «Улица Победы» стартовал в России. Кампания по ремонту дорожных объектов приурочена к 75-летию Великой Победы и реализуется в регионах, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение года по всей стране будут приводить в нормативное состояние, благоустраивать улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день для участия в проекте заявлено более 320 объектов. Однако их количество может быть увеличено, в том числе, за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в нашем регионе в рамках «Улиц Победы» пока запланирован ремонт 6 объектов.

— В Комсомольске-на-Амуре приведут в порядок проспект Победы на участке от ул. Орехова до ул. Культурная. В Хабаровске бригады выйдут на ремонт улиц Шелеста, Рокоссовского, Бойко-Павлова, Богачева, 202-й воздушно-десантной бригады. Активные дорожные работы начнутся в начале мая, завершить их подрядчики должны к ноябрю, — уточнили в министерстве.

Помимо этого, в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в Хабаровске примут ряд мер, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП. На особо опасных участках улиц Флегонтова, Калараша, П.Л. Морозова и ул. 65-летия Победы установят ограждения, предупреждающие дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.

Отметим, проект «Улица Победы» — это инициатива ряда российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ. Презентация масштабной кампании состоялась на международной специализированной выставке «Дорога 2019».