Такую рекомендацию муниципалитету дал прокурор города Кирилл Осипчук в ходе заседания оперативного хабаровского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. В частности он отметил, что, несмотря на объявленный режим самоизоляции, хабаровчане продолжают массово прогуливаться в парках, скверах, на бульварах и по набережной. Люди занимаются спортом на воркаут-площадках, увеличивая тем самым количество контактов друг с другом, что в условиях пандемии COVID-19 может привести к распространению опасного заболевания.

«Сегодня в городе работает 25 сводных патрулей, состоящих из сотрудников полиции, Росгвардии, военнослужащих, но дозор они несут преимущественно на центральных улицах. Я прошу перенаправить наряды туда, где люди сейчас гуляют и занимаются уличными видами спорта: именно в этих местах нужно напоминать горожанам об ответственности за несоблюдение режима самоизоляции», — сказал Кирилл Осипчук.

На совещании было отмечено, что в ближайшее время доступ на спортивные площадки, в парки и другие точки притяжения хабаровчан, будет ограничен более строго: этим займутся собственники и арендаторы территорий, на которых, забывая об ответственности, любят проводить время нарушители режима самоизоляции.

Напомним, что все лица, пребывающие сейчас на территорию Российской Федерации, подлежат изоляции продолжительностью в 14 календарных дней со дня прибытия. Изоляция (при наличии возможности) осуществляется в домашних условиях, в случае ее отсутствия – в обсерваторе. При этом им под роспись вручается специальное постановление Роспотребнадзора. За нарушение режима изоляции гражданин может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф за данное правонарушение для граждан — от 15 до 40 тысяч рублей. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека (и не содержит уголовно наказуемого деяния), тогда штраф составляет от 150 до 300 тысяч рублей.