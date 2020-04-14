Такую рекомендацию муниципалитету дал прокурор города Кирилл Осипчук в ходе заседания оперативного хабаровского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. В частности он отметил, что, несмотря на объявленный режим самоизоляции, хабаровчане продолжают массово прогуливаться в парках, скверах, на бульварах и по набережной. Люди занимаются спортом на воркаут-площадках, увеличивая тем самым количество контактов друг с другом, что в условиях пандемии COVID-19 может привести к распространению опасного заболевания.
«Сегодня в городе работает 25 сводных патрулей, состоящих из сотрудников полиции, Росгвардии, военнослужащих, но дозор они несут преимущественно на центральных улицах. Я прошу перенаправить наряды туда, где люди сейчас гуляют и занимаются уличными видами спорта: именно в этих местах нужно напоминать горожанам об ответственности за несоблюдение режима самоизоляции», — сказал Кирилл Осипчук.
На совещании было отмечено, что в ближайшее время доступ на спортивные площадки, в парки и другие точки притяжения хабаровчан, будет ограничен более строго: этим займутся собственники и арендаторы территорий, на которых, забывая об ответственности, любят проводить время нарушители режима самоизоляции.
Напомним, что все лица, пребывающие сейчас на территорию Российской Федерации, подлежат изоляции продолжительностью в 14 календарных дней со дня прибытия. Изоляция (при наличии возможности) осуществляется в домашних условиях, в случае ее отсутствия – в обсерваторе. При этом им под роспись вручается специальное постановление Роспотребнадзора. За нарушение режима изоляции гражданин может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф за данное правонарушение для граждан — от 15 до 40 тысяч рублей. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека (и не содержит уголовно наказуемого деяния), тогда штраф составляет от 150 до 300 тысяч рублей.
Эта запись была опубликована 14.04.2020в 16:32. В рубриках: Медицина.
- На горячую линию «112» с начала месяца поступило более тысячи звонков о коронавирусе
- Все меньше хабаровчан болеет ОРВИ и гриппом
- По состоянию на 9 апреля в Хабаровском крае выявлено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
- В Хабаровском крае подтверждены еще 5 диагнозов COVID-19
- В Хабаровском крае развернут 658 коек в случае угрозы вспышки коронавируса