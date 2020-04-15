54% жителей регионов России считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% семей в регионах и 32% в столицах уже понесли убытки. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

61% жителей Дальнего Востока, которые уже понесли убытки, заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. В регионах таких семей 61%, в Москве и Санкт-Петербурге—47%. В качестве основных причин финансовых потерь также названы дополнительные расходы на медицинскую помощь (22%), полная потеря дохода (17%), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (6%) и от неправильных инвестиций (6%).

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией, россияне перешли в режим экономии. 52% россиян-жителей регионов заявили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. 37% респондентов (в Москве и Петербурге — 53%) стали меньше тратить на транспорт, развлечения и отдых. У 8% россиян (для Москвы и Петербурга этот показатель вдвое ниже – 4%) расходы, наоборот, возросли. 11% заявили, что их траты на самоизоляции пока не изменились.

В падении своих доходов в 2020 году уверены 28% жителей Дальнего Востока. 39% не имеют никакого видения, что будет дальше с доходами, отвечая «не знаю, это Россия». Только 7% жителей Дальневосточного филиала полагают, что их доходы вырастут до конца 2020 года.

Лишь 13% россиян в целом и 17% жителей регионов твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую возможность в будущем. Половина россиян в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 16% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.