Почта России увеличивает дистанционное обслуживание клиентов и объявила о дополнительном наборе почтальонов в Хабаровске и других городах Дальнего Востока.

Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

«Одна из главных задач компании сейчас – обеспечить доступность почтовых услуг, оказать необходимую поддержку населению и малому бизнесу. В связи с чем, нам требуются мужчины и женщины от 18 лет с активной жизненной позицией и готовые сейчас выйти на работу», – подчеркнула руководитель отдела подбора персонала Макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Анна Мехтиева.

С начала действия режима самоизоляции наблюдается увеличение заказов от населения на доставку почтовых отправлений на дом. За каждым почтальоном закрепляются несколько домов микрорайона города, жителям которых почтальон ежедневно доставляет почту, газеты и журналы.

Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра 8-800-200-28-84. Звонок по России бесплатный.

Отметим, Почта России является крупнейшей российской логистической компанией и готова трудоустроить более 5000 человек по всей стране. Переход на цифровую платформу оказания услуг позволил объединить специалистов из IT-технологий, логистики и сервиса. Курьерскими услугами Почты России регулярно пользуются организации, федеральные ритейлеры, а также частные лица. Благодаря сокращению сроков пересылки между населенными пунктами и выполнению оперативной доставки до получателя, все больше людей выбирают Почту России, как надежный и быстрый канал доставки.