Меньше чем за неделю в министерство социальной защиты населения края обратилось более 400 человек за единовременной материальной помощью в размере 6000 рублей. Первые выплаты по рассмотренным заявлениям уже начались. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили в профильном ведомстве, единовременная материальная помощь оказывается работникам организаций, деятельность которых приостановлена постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр. В частности, если человек находится в отпуске без сохранения зарплаты в период с 27 марта по 30 апреля 2020 года, либо уволен в этот период (за исключением случаев увольнения за виновные действия). Также единовременная помощь будет оказана индивидуальным предпринимателям, чей бизнес приостановлен в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр.

— Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление, к нему приложить копию трудовой книжки, в случае увольнения, либо приказа работодателя о нахождении работника в отпуске без сохранения заработной платы. От индивидуальных предпринимателей потребуются сведения о регистрации физического лица в качестве ИП. Срок рассмотрения заявления – пять рабочих дней. После рассмотрения на перечисление денег отводится также пять рабочих дней, — сообщили в минсоцзащиты края.

Документы на выплату принимают до 15 мая в центрах социальной поддержки населения по месту жительства почтовым отправлением или по электронной почте. Также пакет документов можно оставить в стационарном ящике, который есть в каждом центре соцподдержки. Кроме того, заявку можно оформить через портал госуслуг.

Всего материальную помощь планируют оказать 7,5 тыс. человек. На эти цели из резервного фонда правительства края выделено 45 млн рублей.