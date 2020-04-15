Бригады МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД) начали работы в центре краевой столицы и уже продвигаются во все районы города. Дорожным художникам предстоит «расписать» 44 автотрассы в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по мере того, как будет заканчиваться ремонт каждой из них), а также все участки городской улично-дорожной сети, где требуется обновление разметки в рамках текущего содержания объектов транспортной инфраструктуры Хабаровска. Об этом рассказал главный инженер предприятия Сергей Пилипенко.

По его словам, сейчас все работы (их ведут ежедневно по 5-6 бригад) осуществляются днем с 9.00 до 22.00. В ночные смены разметчики будут выходить, когда атмосферные температуры станут повыше и начнется разметка большого количества пешеходных переходов.

«Так как «зебры» мы наносим вручную, ночью делать это гораздо удобнее – в светлое время суток нескончаемые потоки машин и пешеходов блокируют нам рабочий процесс», — отметил он.

Также по ночам специалисты предпочитают трудиться на улицах с напряженным дневным автомобильным трафиком – чтобы не вызвать транспортного коллапса.

Как отметил Сергей Пилипенко, вся разметка наносится согласно ГОСТам. Ее схема в обязательном порядке согласовывается с ГИБДД и городским управлением дорог и внешнего благоустройства, и только после этого проект попадает в руки к бригадирам. Краски – исключительно сертифицированные.

«В этом году закупили три новых вида у разных производителей, чтобы апробировать в условиях непростого хабаровского климата и выбрать лучшую, наиболее устойчивую из них, – на будущее», — сказал Пилипенко.

Срок службы краски напрямую зависит от интенсивности движения машин. В среднем, разметки хватает на 1-2 месяца. Если дорога не очень загружена, может выдержать и 3 месяца, потом нужно подновлять. В среднем в сутки уходит от 250 до 400 килограммов краски. В общей сложности на то, чтобы разметить весь город, за сезон ее тратится до 60 тонн. Будут работать разметчики и жидкими пластиками. Их в основном используют на пешеходных переходах и для нанесения стоп-линий. Срок службы этого вида покрытия – от полугода до года, в зависимости от его вида и толщины.

Нанесение разметки в Хабаровске будет идти до глубокой осени. Работы прекратятся, когда атмосферные температуры опустятся ниже +10°C.