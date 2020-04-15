Как было отмечено в ходе заседания оперативного городского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, которое состоялось накануне, данные о компаниях-нарушителях направлены в прокуратуру для оценки их действий и принятия мер. Как рассказал исполняющий обязанности первого заместителя мэра по городскому хозяйству Анатолий Климочкин, в Хабаровске регулярно проверяют, проводят ли специалисты жилищных организаций санитарную обработку подъездов, лифтов, поручней, ручек дверей, имеется ли в жилых домах информация о графиках уборки и о профилактике COVID-19. На сегодняшний день проведено уже 80 таких проверок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Мы составляем перечень компаний, которые игнорируют требования оперативного штаба и по каким-то причинам не ведут обработку подъездов. На прошлой неделе было выявлено 12 таких организаций. Список мы направили в прокуратуру. Эту работу мы продолжим и дальше: информацию обо всех нарушителях будем передавать в контрольно-надзорные органы», — сказал Климочкин.

Он также отметил, что управляющие компании обращаются в городскую администрацию с вопросом – кто будет компенсировать их затраты на дезинфицирующие средства. В министерстве ЖКХ правительства Хабаровского края предложили переложить эти расходы на плечи собственников, увеличив тариф.

«В сложившихся условиях увеличивать тарифы для населения неприемлемо. Люди и так платят немалые деньги за содержание жилья. Предлагаю пойти по другому пути: нужно рассмотреть возможность компенсации через механизмы поддержки бизнеса, ведь жилищные организации – тоже субъекты предпринимательства. Прошу проработать этот вопрос», — распорядился мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, что введение в практику ежесуточной двухразовой санобработки подъездов обеззараживающими средствами было утверждено 23 марта на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и недопущению распространения COVID-19. Информация о времени ее проведения должна быть размещена во всех домах, чтобы жители могли сами проконтролировать работу. Позже, по требованию мэра города, был уволен руководитель ЖЭУ одной из управляющих организаций, который не исполнил требования штаба и не организовал обеззараживание в подъездах домов по улице Суворова.