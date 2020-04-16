С переходом на дистанционное обучение начинаешь понимать, что лучше не будет от того, что есть, и хуже не будет, от того, что было. Одним словом, стакан наполовину пуст или наполовину полный, кто больше.

Работать учителем в школе интересно, если в твоём военном красном дипломе есть запись – гражданская специальность: учитель истории и обществоведения. Вдвойне приятно, когда за плечами 25 лет офицерской службы в календарном исчислении, а льготное переваливает за сорок. И все эти годы рабочим материалом были молодые люди призывного возраста от 18 до 27 лет.

Школа, совсем другое дело, персонажи от 6 до 18 лет, плюс обеспокоенные родители, с детьми строгие рамки поведения, ещё накануне каждого учебного года обязательный ежегодный медосмотр, своеобразный урок с препятствием.

— Так сколько водки вам приходится выпивать в месяц,- этот вопрос постоянно задаёт психиатр-нарколог, и, не важно, врач мужчина или женщина,- какая безопасная норма, знаете?

Тогда, в августе 2011 года такой вопрос мне был в диковинку, если честно, никогда не занимался такими измерениями, главное, чтобы был повод выпить, а за что, через три рюмки уже и не важно. Надо уметь правильно выпить – вот главное измерение.

Оказывается, психиатры есть люди особые, они ведь стоят на передовой в борьбе, не буду вдаваться в тонкости их интереса, как я понял, против детской педофилии, занимаются профилактикой и предупреждением такого зла.

— Для нас это не праздный вопрос,- продолжала пожилая женщина,- и какой мы сделаем вывод, вам никогда не узнать. Не пьющий учитель в школе, мужчина, тем более из числа военнослужащих запаса, всегда будет вызывать подозрение. Так сколько?

Тут я как ошпаренный, быстро прикинул, что да сколько, менее всего в июле, поводов почти нет, кроме штурма Бастилии, по остальным месяцам в среднем за месяц выходило 6 пузырей, то есть в год примерно 36 литров. Так и сказал. До чего же смешно потом было наблюдать, как психиатр берёт калькулятор и начинает высчитывать, оказывается, норма 40 миллилитров в день.

— У вас перебор,- эти слова прозвучали как приговор. Если на медосмотре в военном госпитале приговор военному пенсионеру выносит самый страшный врач, уролог, по состоянию предстательной железы, то здесь психиатр.

Уролог для профилактики прописывает пить чистую воду не менее двух литров в сутки, кушать тыквенные семечки и иногда в обед пару рюмок водки, недельная норма, это типа русский простамол, будь мужчиной. Психиатр же ничего не прописывает, только, дыхнув уверенно на печать, закрепляет свой вердикт допущен, здоров и роспись.

Ещё на первом курсе нам было сказано, возраст 18 лет, что пить надо только водку, и, далее, деление по темпераменту, только сангвинику. Потому холериков, флегматиков и меланхоликов в военное училище категорически не принимали, или после первой попойки отправляли в войска на призыв. Они пить не умеют, от них одни проблемы.

Пройдя все эти жизненные медицинские перипетии, начинаешь задумываться, а на что же похож школьный урок для ребёнка, в чём его основная, понятная для всех суть.

Эврика! Для всего личного состава Вооружённых сил есть такой норматив, как преодоление полосы препятствий. Сначала разгоняешься, пробегаешь по бревну на метровой высоте, потом лабиринт, перепрыгиваешь двухметровый забор, за ней кубометровый ров с водой и финишный рывок. Вот и звонок с урока. Только урок это не спортивная площадка. И не услуга!

Каждый урок есть совместное государственное мероприятие в государственной образовательной организации, за счёт государства, в кредит, который повзрослевшие дети потом будут платить налогами со своей заработной платы и создание семьи, мужчина и женщина, плюс дети. Как видим, во всей этой образовательной процедуре государство всегда будет интересовать только налоги и дети. Налоги и дети!

Значит, постепенно и не спеша наши уроки надо строить с учётом будущего профессионального самоопределения ребёнка, на базе профессиональной подготовки и подготовки кадров из числа учителей.

И вот здесь, главное, учитель не должен быть сказочником из телевизора «Спокойной ночи, малыши». Школьный урок есть пошаговое влияние на мозговую деятельность ребёнка, с учётом его особенностей, и не под одну гребёнку. И первое условие есть правильно сформированное расписание занятий для детей.

Сразу скажу своё мнение о Едином Государственном экзамене и Федеральном Государственном образовательном стандарте. Здесь первое есть продолжением второго, это надо рассматривать, как научную разработку, и, она направлена, в первую очередь, на формирование равных условий допуска для всех к профессиональному образованию, которое даст возможность получать зарплату, платить налоги, кормить семью. И на развитие мозговой деятельности детей, ЕГЭ и ФГОС — этот постоянный процесс совершенствования организации учебного процесса на равных условиях, никак не влияет. А что влияет? Где сама суть физического смысла проведения урока?

Так что же есть урок как полоса препятствий? Здесь важно уяснить, что урок включает в себя два основных понятия: познание и знание. Познание есть процесс, движение, а знание есть статика, не движение. Как в шахматах, стратегия, то что мы хотим, а тактика, то что мы можем. Отсюда, познание есть стратегия, а знание есть тактика.

Когда начинается познание? Например, мы берём в руки роман Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот» и начинаем читать. Процесс познания пошёл. Нас может интересовать фраза из этого романа о том, что «мир спасёт красота»? Да, так как мы чаще слышим фразу, что «красота спасёт мир». И, читая роман, нас постоянно будет преследовать мысль о том, а в чём разница? Как потом выяснится, первая фраза касается взаимоотношений между людьми, мужчиной и женщиной, где в основе психологический аспект, а вторая, больше относится к искусству, где в основе художественный образ.

И, вот, мы закончили читать, при этом процесс познания сразу превратился в знание. Мы хотели прочитать и прочитали. В итоге, что могли, то и запомнили, это и есть знание.

Так же и школьный урок. Учитель начал говорить тему, цель, задачи и так далее, процесс познания пошёл. Как только учитель закончил говорить по теме урока, дети получили первичные познавательные знания. Запишите большими буквами – первичные познавательные знания! А где знания?

Запомните, знания ребёнок получит при выполнении домашнего задания в зависимости от своей памяти, способностей, предыдущих знаний, концентрации внимания, состояния здоровья и много чего другого. Звучит, как из песни Владимира Высоцкого, «казалось мне, кругом сплошная ночь, тем более что так оно и было».

Если ребёнок умеет правильно выполнять домашнее задание на основе полученных от учителя первичных познавательных знаний, значит, и знания у него будут всегда. Главное, чтобы этот процесс был непрерывным.

И не важно, ребёнок на уроке в школе, или в процессе дистанционного обучения, у него всегда всё будет хорошо.

15 апреля 2020 года.

Сергей Роща