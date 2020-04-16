Сегодня Сергей Фургал провел координационное совещание по обеспечению правопорядка, на которое пригласил представителей всех правоохранительных структур региона. Участники обсудили меры по контролю за режимом самоизоляции. В ходе совещания прокурор Хабаровского края Николай Рябов потребовал от уполномоченных органов наложить ограничения на посещение мест массового отдыха. На фоне роста числа случаев заболевания только такое решение может стабилизировать ситуацию.

— Полиции и Росгвардии необходимо усилить патрулирование всех населенных пунктов. При наличии оснований нарушителей режима самоизоляции нужно привлекать к административной ответственности. Передвижение граждан должно осуществляться с документом, удостоверяющим личность. К майским праздникам и Пасхе эта работа должна быть организована на должном уровне. Важно принять меры по закрытию детских, игровых, спортивных площадок, парков, скверов, набережных и иных мест общего пользования. Только тогда можно будет говорить об эффективности мер по предупреждению коронавирусной инфекции, — заявил Николай Рябов.

Главный прокурор края подчеркнул, что губернатор региона прилагает максимум усилий по сдерживанию проникновения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако на местах не все должностные лица подошли к проблеме с полной ответственностью.

— Очень важно, чтобы все, кто сегодня задействован — а это и военные, и полиция, и Росгвардия — понимали свои обязанности. Прокуратура готова провести для руководящего состава подразделений полные инструктажи. Это касается и должностных лиц в системе исполнительной власти. В противном случае будет ставится вопрос о халатности, — сказал Николай Рябов.

Как сообщило руководство УМВД, сейчас решается вопрос об увеличении плотности нарядов по краю, и, в частности, в городе Хабаровске. К патрулированию улиц уже привлечены представители казачества. Если потребуется, то на помощь придут курсанты Дальневосточного юридического института, которые имеют опыт дежурств в общественных местах.