Учет гнездящихся пар дальневосточного аиста, проводимый при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Амурской области показывает значительный рост количества заселенных гнезд на модельных территориях, а установленные по инициативе Фонда онлайн-камеры демонстрируют рекордное количество яиц в гнездах этой редкой птицы.

В начале этой недели сотрудники областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» и Дирекции особо охраняемых природных территорий Амурской области провели предварительный учет гнездящихся пар дальневосточного аиста на двух модельных территориях, расположенных на юге Амурской области – заказниках «Амурский», «Березовский» и «Муравьевский».

«Результаты учетов заставили удивиться даже специалистов. В Амурском заказнике обнаружено 37 заселенных гнезд этой птицы, в Березовском — 23, в Муравьевском — 18. В минувшем году, который тоже был успешным для аистов, здесь было отмечено, соответственно, 28, 16 и 10 жилых гнезд. Впрочем, и эти результаты могут оказаться не окончательными, так как молодые аистиные пары продолжают искать место для строительства гнезд», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ.

Разумеется, люди подготовились к возвращению птиц, устанавливая искусственные опоры для гнезд. Только за эту зиму охотоведами Дирекции и экологами «АмурСоЭС» при поддержке WWF России было установлено 4 опоры-треноги в Амурском заказнике, 5 — в Березовском, 9 — в Муравьевском. Заселенными из них в этом году оказались по 3 опоры в Амурском и Муравьевском и 2 — в Березовском. Впрочем, как отмечает Юрий Гафаров, аисты начали активно занимать и опоры, установленные в прошлые годы. Так, в Муравьевском заказнике птицы построили гнездо на бетонном столбе с корзиной, установленном 3 года назад, а в Амурском — аналогичную опору, установленную еще в 1994 году!

В то же время, онлайн-камеры, третий год показывающие всем желающим в прямом эфире «быт» аистиных семей из 4 гнезд, находящихся возле села Тамбовки и в Березовском заказнике, демонстрируют рекорд и по количеству отложенных птицами яиц. В трех гнездах замечены по 5 яиц, а в четвертом, на треноге в Березовском заказнике – 6, что на данный момент является рекордным показателем – большего количества яиц в одном гнезде не фиксировалось никогда. Предварительные исследования других гнезд, проведенные с помощью БПЛА, показывают, что и у других аистиных семей количество яиц больше, чем в прошлые годы.

«Безусловно, все это стало результатом роста общей численности дальневосточных аистов и благоприятных погодных условий, сложившихся на территории региона в прошлом году. В январе этого года российские специалисты по сохранению аиста принимали участие в учетах этих птиц на зимовках в южном Китае. И только на одном озере Поянг, находящемся в бассейне Янцзы, было учтено около 6 тысяч дальневосточных аистов. Для сравнения, на рубеже 90-х — 2000-х годов, она не превышала 2-2,5 тысяч особей по самым оптимистичным оценкам. Росту численности вида поспособствовали как активные усилия российских и китайских природоохранников по сохранению и улучшению условий обитания дальневосточных аистов, так и благоприятные климатические условия последних лет с повышенной влажностью и увеличившимся количеством осадков в местах гнездования птиц, что обеспечило им хорошую кормовую базу», — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям.

В то же время необходимо понимать, что количество осадков в бассейне Амура подвержены циклическим изменениям, и в достаточно скором времени условия обитания аистов с точки зрения доступности кормовых ресурсов постепенно начнут ухудшаться. В условиях заметно поднявшейся численности вида это ставит перед специалистами по аисту новые вызовы. Как считают эксперты WWF России, необходимо увеличивать площади пригодных для аиста мест обитаний за пределами ООПТ, в том числе, за счет установки здесь гнездовых опор и защиты их от пожаров. Повышать кормовую емкость угодий — поддерживать высокую численность рыбы в небольших озерах, служащих для аиста кормовыми угодьями, за счет борьбы с «рыбным» браконьерством, аэрации водоемов во избежание гибели рыбы в зимний период. А также — реализовывать меры по управлению водно-болотным угодьями с целью недопущения ухудшения их качества.

А для этого необходимо объединение усилий и ресурсов всех, кому небезразлично сохранение одной из самых редких и уязвимых птиц планеты — дальневосточного аиста.

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Проект по сохранению дальневосточного аиста реализовывается Амурской областной общественной экологической организацией «АмурСоЭС» в Амурской области при поддержке WWF России и сайта знакомств Мамба.