Пять лабораторий в Хабаровском крае выполняют тесты на коронавирусную инфекцию. С начала вспышки в регионе врачи уже проверили свыше 17 тысяч проб, что помогло выявить 77 пациентов, зараженных COVID-19. C 14 апреля результаты тестов больше не отсылают на проверку в Новосибирск или Москву. Теперь их будут анализировать на месте, в Хабаровске, благодаря чему скорость диагностики вырастет до нескольких часов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Нам дано право подтверждения тестов на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Хабаровского края. Ранее мы подтверждали тесты в центре вирусологии «Вектор» в Новосибирске, а также в Москве. Если пробы шли из районов, то сначала требовалось время на их доставку в Хабаровск, а затем на дальнейшую отсылку в Новосибирск. Теперь все делаем у нас, что ускорило постановку точного диагноза, — сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Главный санитарный врач уточнила, что в ближайшие две недели ожидается пик диагностирования инфекции. Сейчас в лабораториях выполняют до 900 анализов в сутки. Ситуация очень сложная, поэтому Роспотребнадзор дополнительно усилил санитарные меры. Уже вышло постановление о переводе всех краевых стационаров на режим инфекционных стационаров, а амбулаторных учреждений в режим усиленной готовности.

— Теперь медики должны работать только в средствах индивидуальной защиты, и регулярно пересдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Во всех учреждениях обязаны соблюдаться жесткий режим дезинфекции. Врачам запрещены совместительство, а также работа в других лечебных учреждениях, речь идет о подработках в частных клиниках. Плановая госпитализация и поликлинический прием в больницах должен быть временно остановлен. Экстренные случаи будут обслуживаться, как и раньше, — заявила Татьяна Зайцева.

Сейчас в первую очередь под подозрение врачей попадают люди с признаками ОРВИ, а также те, кто вернулся из мест, где отмечаются случаи массового заражения. Такие граждане должны сообщать о себе в любое медучреждение или на горячую линию «112». Идти самостоятельно с больницу не нужно, чтобы исключить возможность инфицирования других. Врачи сами приедут на дом и примут все необходимые санитарные мероприятия.

Напомним, что по данным на 16 апреля, в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 77 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Девять человек выздоровели, 2 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В настоящее время на лечении находятся 66 пациентов.