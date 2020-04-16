Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Хабаровском крае будут переведены в онлайн формат. Такое решение принято по итогам заседания краевого оргкомитета 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса нового типа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов рекомендовал регионам проводить праздничные мероприятия без участия граждан старше 65 лет. В связи с этим принято решение о переносе на более поздние сроки краевого торжественного собрания и приема ветеранов.

Как сообщил в ходе совещания заместитель начальника военно-политического управления Восточного военного округа полковник Андрей Степанов, на сегодняшний день продолжается подготовка к параду войск Хабаровского гарнизона. Решение о сроках проведения будет принято на федеральном уровне.

Такие Всероссийские проекты как «Сад Победы», «Без срока давности», «РиоРита – радость Победы» решено перенести на более поздние сроки. Многие патриотические акции пройдут в формате онлайн. В частности, жителей края приглашают стать участниками акции «Сад памяти». Для этого необходимо высадить дерево на своем приусадебном участке, либо нарисовать его и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. Акция продлится до 22 июня. Подробности на сайте акции.

В свою очередь Дальневосточный художественный музей на официальном сайте разместил интерактивный проект «Война и мир», который состоит из цикла экскурсий о произведениях живописи фронтовой тематики из собственных фондов. 24 апреля в рамках акции «Библионочь» на сайте и в аккаунтах Дальневосточной государственной научной библиотеки, на краевых телеканалах будут транслироваться экскурсии по выставкам «Редкие и ценные издания, выпущенные в годы Великой Отечественной войны», «Писатели-фронтовики Хабаровского края», поэтический марафон «Лучшие стихотворения о войне». В Гродековском музее с мая будет проходить поисковый выставочный проект «Живая память», включающий в себя публикацию документов и фронтовых писем жителей края.