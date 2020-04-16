Горожане продолжают упорно нарушать режим самоизоляции ради посещения городских погостов. Еще до наступления религиозных праздников – Пасхи и Радоницы — жители краевого центра начали паломничество к могилам, несмотря на все призывы властей и священнослужителей. Хабаровчане массово наводят порядок на участках родственных захоронений. Как рассказал начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук, в минувшие выходные только главные погосты краевой столицы посетило не менее пяти тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«На Центральном кладбище, к примеру, было очень людно – там «отметились» не менее трех тысяч хабаровчан, при этом большинство из них никак не позаботились о своем здоровье – люди были без масок и перчаток, тесно общались, не соблюдали положенную полутораметровую дистанцию друг от друга. Хождения по погостам продолжаются и сейчас, в будни. Пасхи и Родительского дня ждем просто со страхом: если в эти дни горожане хлынут на кладбища обычным потоком, а это – до 15 тысяч посетителей только на Матвеевском и Центральном (в прошлом году в Родительский день в общей сложности пришло более 40 тысяч хабаровчан!), их безопасность будет под угрозой. Напомню, COVID-19 передается так же, как, уже знакомые нам, респираторно-вирусные заболевания — воздушно-капельным путем и контактным (через предметы и поверхности, рукопожатия, объятия). В случае, если среди посетителей погостов окажутся носители коронавируса, последствия могут быть удручающими», — сказал Александр Нимчук.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Хабаровске имеется 6 кладбищ. Центральное, Матвеевское и Анастасьевское функционируют в полном объеме, а еще три — на улице Баррикадной в микрорайоне «Красная речка», в поселке Березовка и в районе базы КАФ – закрыты, но захоронения, расположенные там, хабаровчане продолжают посещать.

«Дорогие жители города Хабаровска, прошу вас, не торопитесь на кладбище! Так как ситуация с распространением в городе COVID-19 усложняется, настоятельно рекомендую воздержаться от этих визитов и помянуть своих усопших родных и близких дома, в узком кругу семьи. Убедительно призываю всех не создавать ажиотажа на погостах – убраться на могилах и привести захоронения в порядок можно будет попозже, когда эпидемиологическая обстановка станет более благоприятной», — сказал Александр Нимчук.