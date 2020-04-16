Сотрудники МБУ «Горзеленстрой» подготовили к весенне-летнему сезону 20 тысяч квадратных метров газонов. С первых дней апреля, перед травяной «посевной», они чистили газоны от песка и прошлогодней листвы вдоль всех основных магистралей города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Мы подкормили почву витаминками и минерального-азотными удобрениями, провели аэрацию (очистили лужайки от мхов, насытили землю кислородом) и только тогда посеяли свежую траву. Чтобы газон был густым и красивым, брали по 20 граммов семян на один квадратный метр», — рассказала и.о. директора предприятия Зоя Русина.

Почти все обработанные участки накрыли ультрасилом — необходимая защита от птиц, охочих до посевов.

Как отметила Русина, работы по озеленению города только набирают обороты. Начиная с 16 апреля, во всех районах краевой столицы стартует высадка деревьев хвойных и лиственных пород (на новое место жительства определят 1200 стволов). Зеленое убранство города этой весной дополнят также 1500 молодых кустарников. Чтобы расчистить для них место, озеленители выкорчевали 600 пней, оставшихся после вырубки отживших свое ветвистых великанов.

А цветочный наряд город наденет уже к 9 мая. В честь 75-летия Великой Победы флористы «Горзеленстроя» готовят тематические композиции и инсталляции из разных сортов петуний. Их установят в центральной части Хабаровска и на площади Славы.