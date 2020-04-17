На утро, 17 апреля, в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией (+14 за сутки). Десять человек выздоровели, 3 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В итоге не лечении сейчас находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии. Все заболевшие получают лечение в инфекционном госпитале. Шесть человек подключены к ИВЛ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
По подозрением у врачей – еще 33 пациента. В инфекционном госпитале — 87 человек с внебольничными пневмониями и 25 с ОРВИ. В изоляторах находятся 7 человек
Под медицинским наблюдением 700 человек прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 в обсерваторе.
Эта запись была опубликована 17.04.2020в 11:40. В рубриках: Медицина.
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