Верующих Хабаровского края призывают на Пасху не посещать храмы и оставаться дома. Чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа среди прихожан, будет организована трансляция Пасхального богослужения на краевом телевидении и радио.

Не посещать храмы прихожан попросил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Ранее, 29 марта, с такой просьбой к верующим обратился Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Хабаровском крае праздничное богослужение, посвященное Светлому Христову Воскресению (Пасха), пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе с 23:20 18 апреля до 02:00 19 апреля. Службу можно будет посмотреть, не выходя из дома, в прямом эфире телеканала «Губерния». Кроме того, в режиме реального времени пасхальное богослужение можно послушать на радио «Восток России». Также трансляция будет доступна пользователям видеохостинга YouTube на странице телеканала «Губерния».

Ранее, 12 апреля, в Хабаровском крае представители иных христианских направлений провели праздничные пасхальные богослужения в режиме онлайн-трансляций.

По оперативным данным, на утро 17 апреля в регионе зарегистрирован 91 случай заболевания COVID- 19, из них за последние сутки 14. На лечении находятся 78 человек с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровели 10 человек, 3 пациента скончались. Отметим, что наибольшему риску подвержены люди с хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет.